A chuva ficou um bom tempo desaparecida de Belo Horizonte, mas, quando voltou, chegou para ficar. Balanço divulgado neste domingo (10) pela Defesa Civil da capital mineira mostra que, em apenas 10 dias, choveu na Região Noroeste todo o volume previsto para os 31 dias de outubro.

Segundo o órgão, a média climatológica do mês em Belo Horizonte é de 104,7mm. Mas, até as 7h deste domingo (10/10), a Região Noroeste já havia registrado um volume de 105,2 mm.

Outra região que registrou um volume considerável de chuva nos 10 primeiros dias de outubro foi a do Barreiro, com 78,4 mm. O número representa 74,9% da média prevista para o mês. Um pouco atrás está a regional Oeste, com 74 mm de chuva, o que significa 70,7% do volume médio esperado.

Por outro lado, a Região Norte foi a que teve o menor registro de chuva, com apenas 24,2 mm, o que representa 23,1% da média mensal.