Redação UN

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus foi divulgado mais um boletim epidemiológico de Formiga.

De acordo com os dados deste domingo (27), com informações colhidas até às 15h30 de hoje, Formiga permanece com 1919 casos da doença, porém, dos 708 pacientes em acompanhamento, 22 estão internados na Santa Casa. Até sábado (26), eram 18.

Além disso, a ocupação dos leitos de UTI subiu de 40% para 100%.