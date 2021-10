Formiga registrou entre sábado e esta segunda-feira (23 e 25), cinco novos casos de Covid-19.

Conforme já informado pela Câmara Técnica, o boletim epidemiológico não é mais divulgado aos finais de semana.

De acordo com os novos dados, 11.443 pessoas no município já foram infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia.

Também nos três dias, foram registradas 51 curas e 151 testes foram descartados. Outras 362 pessoas aguardam resultados de exames.