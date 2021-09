Entre sábado e esta segunda-feira (11 e 13), foram confirmados 57 novos casos de Covid-19 no município de Formiga.

Conforme já informado pela Câmara Técnica, o boletim epidemiológico não é mais divulgado aos finais de semana.

De acordo com os novos dados, 10.911 pessoas já foram infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia.

Também nos três dias, foram registradas 42 curas e 170 testes foram descartados. Outras 379 pessoas aguardam resultados de exames.

Ainda segundo a Câmara Técnica, 21 pessoas seguem internadas. Os leitos de UTI para Covid estão com 70% de ocupação e os leitos clínicos com 54%.

No sábado (11), foi notificado dois óbitos de pacientes formiguenses com resultado positivo para Covid-19. As vítimas são: uma mulher de 92 anos, que era hipertensa e um homem de 71 anos, que não tinha comorbidade.

Até o momento, foram confirmados 257 óbitos no município e outros 4 casos estão em investigação.

Confira os dados de hoje:

✅CASOS NOTIFICADOS: 46.517

✅CASOS NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 23

✅CASOS SUSPEITOS (aguardando resultado): 383

✅CASOS CONFIRMADOS: 10.911

✅CASOS DESCARTADOS: 35.200

🔴PACIENTES INTERNADOS COM TESTAGEM POSITIVA: 21

🔴ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 04

🔴ÓBITOS COM TESTAGEM POSITIVA: 257

🔴PACIENTES INTERNADOS (CASOS SUSPEITOS): 02

🔴PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO: 784

🔴PACIENTES CURADOS: 9.849





Fonte: Decom