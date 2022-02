Formiga registrou entre sábado (19) e esta segunda-feira (21), 249 casos de Covid-19. É importante ressaltar que o boletim não é mais divulgado aos finais de semana e feriados.

De acordo com a Câmara Técnica, desde o início da pandemia, 19.363 pessoas no município já foram infectadas com o novo coronavírus.

Também nesses três dias, foram confirmadas 193 curas e 317 testes foram descartados.

Atualmente, cinco pacientes formiguenses estão ocupando os leitos de UTI e seis estão nos leitos clínicos.