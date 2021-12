Mais de 900 funcionários da empresa americana Better.com, ou seja, 9% da força de trabalho, foram demitidos durante uma reunião virtual pelo Zoom. Conduzida pelo diretor-presidente da companhia, Vishal Garg, a conferência foi realizada na quarta-feira (1º).

Todo o processo, que durou apenas três minutos, foi acompanhado pela CNN Business. “Se você está nesta teleconferência, você faz parte do grupo azarado que está sendo demitido”, disse Garg aos trabalhadores. “Esta é a segunda vez na minha carreira que faço isso e não quero fazer. A última vez que o fiz, chorei”, complementou o CEO.

Entre os demitidos, estavam integrantes da equipe de recrutamento de diversidade, equidade e inclusão. Funcionários desligados relataram à revista Fortune que foram acusados de “roubo” pelo Garg, que os chamou de “improdutivos” por trabalharem apenas duas horas por dia.

Em um comunicado à CNN, a Better.com alegou que as demissões tiveram que ser feitas devido em função do balanço patrimonial da empresa que, no momento, estaria deficitário.