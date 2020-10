Em apenas 48 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu ligações para atender 781 incêndios em áreas de vegetação de todo o estado de Minas Gerais – algumas das queimadas aconteceram em lotes abandonados. Levantamento publicado pela corporação na manhã desta segunda-feira (5) indica o elevado número de chamados registrado no curto período de tempo.

Alguns dos pedidos de atendimento referem-se a incêndios em Belo Horizonte, como a queimada de larga escala que destrói a mata do Parque Municipal Ursulina de Andrade Melo no bairro Castelo, na região da Pampulha, nesta manhã – suspeita-se, aliás, que o fogo seja fruto de ação humana, uma vez que são inúmeros focos de incêndio em pontos distantes uns dos outros, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O balanço publicado nesta segunda é parcial e o número de atendimentos pode aumentar no transcorrer do dia caso sejam constatados outros chamados ocorridos entre sábado, domingo e esta manhã. Ainda não há dados comparativos para saber se esta quantidade de solicitações é recorde na estação seca, mas sabe-se de antemão que o índice é bastante elevado. Além dos chamados feitos para incêndios iniciados no final de semana, o Corpo de Bombeiros também atendeu durante o período queimadas que perduram há mais tempo, como no parque do Itacolomi e na Serra do Cipó.

O incêndio no Parque Nacional da Serra do Cipó em Santana do Riacho estende-se há dez dias. Última atualização sobre o fogo foi publicada na noite de domingo (4) e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, militares atuaram durante todo o dia em quatro frentes específicas, sendo a maior delas na Serra de Confins onde estão os focos de maiores proporções. Aeronaves da corporação e um avião air tractor, que dispensa água nas regiões mais críticas, participam da operação de combate às chamas.