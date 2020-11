Segundo dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no primeiro turno das eleições municipais de 2020, 3.454 candidatas não obtiveram, sequer, um voto.

Entre os candidatos do sexo masculino, este número chegou a 1843.

Certamente a exigência legal de que pelo menos 30% de candidatas figure dentre os escolhidos pelos partidos se tornou num forte componente para que a burla se transforme em prática usual, a exemplo do que ocorreu no PSL nas eleições realizadas em 2018, no rumoroso caso em que se envolveu o atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Ora, se num universo de 68 mil cargos eletivos disputados em 5.567 municípios brasileiros, o próprio TSE nos mostra os números acima, tão expressivos, isso indica que nem os próprios candidatos votaram em si mesmos. Há algo aí de muito estranho! Este indicador, mais que chamativo, aponta para o fato de que o “laranjal” se revigora ano a ano e que muita gente pode estar levando vantagem, se não eleitoral, ao menos financeira.