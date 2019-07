A EcoArcos e a Prefeitura Municipal promoverão neste final de semana a 16ª edição da Exposição Nacional de Orquídeas, que acontece no saguão externo da Casa de Cultura de Arcos.

As apresentações começaram nesta sexta-feira (5); acontecem no sábado (6) e se encerram no domingo (7).

A feira inclui estandes de produtores de orquídeas das mais variadas espécies, mudas e materiais de cultivo, que estarão expostas para apreciação e para compra. A entrada é franca.