Da Redação

Arcos realizou na noite dessa terça-feira (11) a abertura da etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg 2017).

A solenidade foi realizada no ginásio principal do Parque Municipal de Esportes e contou com a presença do secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo e de diversas autoridades do município.

Representantes de 56 cidades participaram do desfile das delegações.