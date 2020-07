Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, nessa sexta-feira (3) para atender uma ocorrência de combate a incêndio em uma residência na rua Progresso, em Arcos.

De acordo com os bombeiros, um imóvel aos fundos de um restaurante estava em chamas.

No local, os militares depararam com o incêndio que havia consumido um dos quartos da residência. Diante a situação e com as chamas já controladas, foi realizado a ventilação do local e rescaldo dos materiais queimados.

Os militares também averiguaram a existência de danos na estrutura da residência, que não apresentou sinais aparentes de risco de desabamento.