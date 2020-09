Três homens e duas mulheres foram presos pelo envolvimento com drogas na tarde dessa quinta (17), em Arcos.

A ocorrência teve início com denúncias sobre um cidadão conhecido no meio policial estar usando uma casa situada na área central da cidade para comercializar entorpecentes. Uma outra casa, no bairro São Judas, também seria um dos pontos de distribuição.

Com as informações, uma operação policial militar foi montada e os locais monitorados.

Os militares notaram uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo das casas, o que gerou a suspeita de serem usuários de drogas que lá iam para adquirir a substância. Num determinado momento, um veículo que havia saído do local foi interceptado pela PM e duas buchas de maconha encontradas no seu interior. O casal que estava no veículo foi preso.