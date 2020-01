A Prefeitura de Arcos iniciou a aplicação de multas aos proprietários de lotes e terrenos que se encontram sujos e em desacordo com o Código de Posturas da cidade. O prazo emitido pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica e Fiscalização do município foi entre os dias 20 e 30 de dezembro.

Esses imóveis se encontram no Centro, Jardim Bela Vista, Planalto, Eldorado, Juca Dias, São Judas, Juá Jardim Canadá, Brasília, Macedos e São José. De acordo com os termos previstos na Lei 2.253/09, o valor da multa é de R$293,70.

Segundo a Prefeitura, o trabalho dos fiscais do Código de Postura segue no sentido de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor do vírus da dengue.

O último Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) do município, divulgado em outubro de 2019, apontou 2,1%, sendo considerado, de acordo com o Ministério da Saúde, como de Médio Risco.