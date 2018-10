A Polícia Militar de Arcos registrou duas ocorrências de tráfico de drogas no bairro Brasília.

Uma prisão ocorreu na madrugada de domingo (21), durante patrulhamento pela rua Tenente Florêncio Nunes.

Os militares avistaram uma mulher, de 48 anos, já conhecida no meio policial pelo envolvimento com o tráfico, em atitudes suspeitas. Ela estava fazendo contato com várias pessoas que passavam pelo local e, após conversa com ela, saíam rapidamente.