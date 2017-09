Da Redação

Uma festa realizada na zona rural de Arcos terminou com dois homens presos no sábado (23). De acordo com a 241ª Companhia da Polícia Militar de Arcos, os homens foram presos após a corporação receber uma denúncia anônima informando que o evento contava com a participação de menores e homens armados.

Com o apoio do Juizado da Infância e Juventude e do Comissariado de Menores, a PM realizou uma operação.

De acordo com a PM, ao chegarem ao local os militares se depararam com diversas pessoas tentando fugir. Vinte e oito pessoas, sendo 17 homens, 10 mulheres e uma criança foram abordadas. Entre os participantes da festa seis eram menores de idade.

Após buscas no sítio os policiais encontraram um revólver calibre 38, contendo cinco munições intactas; duas buchas de maconha, uma porção de cocaína e dois vidros com odor de drogas. Um homem de 26 anos assumiu a propriedade da arma e foi preso em flagrante, bem como o organizador da festa, de 18 anos, que havia alugado o sítio.

Ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de Formiga. Os menores ficaram à disposição dos comissários para as demais providências.