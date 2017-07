No sábado (15), um adolescente de 15 anos golpeou um homem de 44 anos com uma faca. O crime aconteceu no bairro Brasília em Arcos.

O homem foi atingido no braço e socorrido pelo Samu. Ele passa bem.

Segundo a 241ª Cia. da PM, ao ser apreendido o menor alegou que o homem, que estava embriagado, estava importunando.

O menor foi conduzido para a delegacia e liberado após o registro do Boletim de Ocorrências.