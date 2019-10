Três jovens se envolveram em um acidente na tarde dessa segunda-feira (14) em Arcos. Eles estavam em uma caminhonete que colidiu contra um veículo de passeio na avenida Três, no Distrito Industrial.

Com o impacto da colisão, a caminhonete capotou. Não há informações do que teria causado o acidente.

De acordo com o Samu, que prestou socorro às vítimas, o motorista do veículo de passeio, de 36 anos, ficou ferido. Ele foi socorrido pela equipe com dores na cabeça e na perna esquerda e encaminhado para o Hospital São José.