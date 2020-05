No início da madrugada desta segunda-feira (18), um homem de 42 anos foi preso após chocar o veículo que conduzia, um Fiat Strada, em outro que estava estacionado.

O acidente ocorreu na rua Vereador João Veloso, no Centro de Arcos. De acordo com a Polícia Militar, o condutor apresentava vários sinais de embriaguez e no carro estavam, além dele, outras quatro pessoas. Ninguém ficou ferido.

O indivíduo não possui carteira de habilitação e foi conduzido à delegacia.

Já nesse domingo (17), um homem de 40 anos foi preso por uso e consumo de drogas após as câmeras do Olho Vivo registrarem uma movimentação estranha na construção do futuro abrigo de menores, situada nas proximidades do quartel da PM, no bairro de Lourdes.