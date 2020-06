Dois homens foram presos em Arcos, nessa terça-feira (23), suspeitos de furto e receptação.

Segundo informações da Polícia Civil, há alguns dias foi furtado um bebedouro de inox do Clube Vila Esporte Clube.

De acordo com as investigações, um indivíduo realizou arrombou a porta do vestiário e retirou o bebedouro, posteriormente, outro indivíduo retirou o bebedouro do clube com uma caminhonete, alegando que: ‘havia comprado o bebedouro’.

Após diligências, os indivíduos foram localizados e o bebedouro devolvido ao clube.