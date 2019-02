A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social (SEMDIS) de Arcos divulgou a realização de mais cursos de qualificação profissional. Agora, será ministrado o curso de auxiliar de escritório, através de parceria com o Núcleo de Atendimento Integrado da Sociedade São Vicente de Paulo, que objetiva promover oportunidade para pessoas que estão em vulnerabilidade social.

O curso será teórico e prático, com grade curricular atual e ênfase na capacitação técnica, gerencial e ética, treinando profissionais competentes para o mercado de trabalho durante dois meses. As aulas terão início no dia 12 de março, às terças-feiras, das 19h às 21h e, ao final, a qualificação será comprovada pela emissão de certificado.

As inscrições serão destinadas ao público do Cadastro Único, com idade entre 16 a 50 anos. Os interessados deverão comparecer na SEMDIS, munidos dos documentos pessoais e comprovante de endereço, na Rua Messias Macedo, número 785, bairro Macedos, entre os dias 11/02/2019 a 22/02/2019.