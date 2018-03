Redação Últimas Notícias

Um jovem de 25 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (5), em Arcos por cultivar um pé de maconha.

A Polícia Militar chegou até o jovem por meio de denúncia anônima. O pé de maconha, segundo a PM, media cerca de 2 metros e foi encontrado no quintal da casa do denunciado, no bairro Calcita.

O jovem, conhecido no meio policial pelo envolvimento com drogas, foi preso e a planta apreendida.