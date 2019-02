No início desta semana, tiveram início as obras de reforma do local (antigo Centro de Convivência ‘Professora Terezinha Gontijo Moreira’) onde será a sede do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Arcos e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com recursos do município, as obras de reforma estão previstas para serem concluídas ainda neste primeiro semestre. Serão realizadas novas adaptações do espaço para receber as duas instituições, com a construção de salas e departamentos, como garagem coberta para veículos oficiais; de alojamentos, com banheiros; substituição de telhas e forros danificados; departamento de material de limpeza; salas de convivência, de defesa civil, de instrução, administrativa e almoxarifado. Os banheiros e o departamento de material de limpeza serão construídos em alvenaria e as demais salas em divisórias de painel removível e núcleo de compensado naval.

Segundo o prefeito, Denilson Teixeira, essa obra será de importância para o município, principalmente no atendimento de demandas de ocorrência voltado aos serviços do Corpo de Bombeiros. “Antes tínhamos que contar com os serviços do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Formiga o que gerava desconforto para a população, principalmente em ocorrência de urgências, como incêndio e afogamento. Agora, com essa nova unidade em Arcos, teremos mais agilidade no atendimento das nossas demandas. Um avanço significativo para todos nós. Uma conquista,” comemorou.