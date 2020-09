Mãe e filha ficaram feridas após um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta, em Arcos, nesse domingo (20). A colisão ocorreu no cruzamento das ruas São Geraldo e Augusto Marra, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 38 anos, disse que estava subindo pela rua São Geraldo, sentido do Centro, momento em que sinalizou para uma conversão à esquerda, acessando a rua Augusto Lara.

Durante a manobra, o motorista disse ainda que viu a motocicleta vindo em direção ao caminhão, mas não conseguiu evitar o acidente. A moto colidiu contra a lateral do caminhão.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao chegar no local, a equipe fez o atendimento das vítimas, a menina de 10 anos estava com ferimento na perna direita, e da mãe dela, de 38 anos, com escoriações nas mãos, pernas, barriga e rosto.

Elas receberam os primeiros atendimentos, foram imobilizadas e encaminhadas para o Hospital São José. O motorista do caminhão não se feriu.

Fonte: G1