A Prefeitura de Arcos, por meio do Comitê Intersetorial de Combate a Dengue, a Zica e a Chikungunya, realizou na terça-feira (22), o mutirão de limpeza na região do Centro e no bairro São Judas. Agentes Comunitários de Saúde e servidores da Prefeitura recolheram 28 caminhões, com aproximadamente quatro toneladas de lixo.

Os moradores também receberam orientações importantes de como realizar a eliminação de criadouros do mosquito vetor Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zica e da chikungunya e, principalmente, foram esclarecidas sobre as novas características de adaptação de desova do mosquito, que nos últimos anos também vem eclodindo sua proliferação em ambientes inesperados, como caixa de esgoto, ralinhos, casca de ovo, recipientes de água de animais e aves, dentre outros.

O indicado é que o cidadão tenha o compromisso de reservar ao menos 10 minutos por semana para fazer o controle de limpeza e eliminação de possíveis focos de larvas do mosquito.