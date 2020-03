No início da madrugada desta segunda (16), um homem de 30 anos deu entrada no Pronto Atendimento de Arcos após ser ferido com um golpe de faca no abdômen. O crime foi registrado no bairro Cidade Nova.

A responsável pelo atentado seria a namorada dele, de 29 anos, que foi encontrada e presa. Ela disse que a agressão se deu por causa de uma briga entre o casal.

A faca foi apreendida e a vítima ficou em observação.

Registro de agressão