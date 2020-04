A Prefeitura de Arcos publicou decreto nessa quinta-feira (23) autorizando a realização da feira do produtor rural na Praça de Eventos “Joaquim Verdureiro”, aos sábados, das 7h às 12h, observando-se as seguintes medidas:

– Os compradores deverão ser atendidos pelos feirantes dentro dos próprios veículos (sistema Drive Thru), não sendo permitida a circulação de pessoas no local;

– Somente será permitida a comercialização de produtos de hortifrutigranjeiros, quitandas, produtos de origem animal e artigos de artesanato, sendo vedado o preparo e comercialização de alimentos, tais como refeições, salgados, sanduíches e afins;

– Os feirantes deverão manter a distância mínima de dois metros entre as barracas, intensificar as medidas de higienização e limpeza, fazer uso de máscaras de proteção facial, atendendo às demais determinações das autoridades de saúde.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 014/VISA-ARCOS – FEIRA DO PRODUTOR RURAL

Os feirantes autorizados deverão cumprir as orientação e recomendações para funcionamento da feira livre na Praça de eventos Joaquim Verdureiro, visando o cumprimento da legislação sanitária durante período de vigência do Decreto Municipal nº 5.532/2020 e demais alterações.

·Os feirantes devem seguir as seguintes orientações:

*Manter todas as áreas em perfeitas condições de organização e limpeza;

Cada feirante deve ter a sua garrafa de água individual;

*Todo feirante deve fazer uso de máscara e dispensador de álcool, não podendo permanecer no local sem o uso constante de máscara;

*Será de responsabilidade do feirante a verificação do uso das máscaras e higienização do local de trabalho;

*As barracas precisam estar com a disposição em que sejam no mínimo dois metros entre elas e que sejam individuais (uma por feirante);

*Retirar todos os materiais e objetos fora de uso, para aumentar a área de circulação;

Providenciar lixeiras com tampa e pedal para cada barraca;

*Possuir local adequado para o descarte do lixo até o recolhimento nas vias públicas;

*O local de trabalho deve ser higienizado permanentemente, com desinfecção de todos os locais de circulação, usando sanitizantes adequados, como o hipoclorito;

*Os funcionários e/ou feirantes que possuírem idade igual ou superior a 60 anos e de grupo de risco, não poderão realizar atividades de atendimento ao público;

*Qualquer feirante e/ou funcionário que relate sintomas gripais, deve ser dispensado para casa e, também, faça o contato com os agentes de saúde pelo email: combatecoronavirus@arcos.mg.gov.br e pelo telefone: ( 37 ) 98823-4965, imediatamente.

Fonte: Arcos Notícias

Confira o decreto :