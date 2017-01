O prefeito da cidade de Arcos, Denilson Teixeira, o presidente da Câmara Municipal, Marcelo Estevam, o secretário de Saúde, Vicente Reginaldo, e o secretário de Governo, Otávio Miranda, estiveram na segunda-feira (9) no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (SIS-URG Oeste), em Divinópolis. Na ocasião, foi anunciado pelo secretário executivo do consórcio, José Márcio Zanardi, a inauguração do Samu de Arcos para março.

Denilson aproveitou o encontro para reafirmar o compromisso do município junto ao SIS-URG Oeste e conhecer a central de regulação do Samu. “O consórcio está muito bem equipado. Todas as ambulâncias terão sistema wi-fi e sistema via satélite para acompanhamento em tempo real dos deslocamentos e atendimentos de urgência e emergência. Os operadores poderão acompanhar o atendimento para saber quantos minutos e a distância que falta para chegar ao local do socorro. Acredito que nossa população será muito bem atendida. Vamos trabalhar para isso” disse.

O local onde irá funcionar o Samu em Arcos foi reformado pela Prefeitura e as chaves entregues em março do ano passado. Na ocasião, havia a previsão de que os profissionais passariam por um treinamento durante o mês de abril, e que até a segunda quinzena de maio a central de regulação em Divinópolis seria inaugurada. De lá para cá uma série de atrasos ocorreu, a nível estadual e até hoje, o local se encontra preparado e inclusive uma ambulância já está disponível para iniciar os trabalhos.

O gerente regional do CIS-URG, Dárcio Abud Lemos, explicou que a base em Arcos irá funcionar com dois técnicos de enfermagem e um condutor socorrista por turno, portanto ao todo, cerca de 12 profissionais serão designados para a cidade.

Segundo ele, algumas cidades também receberão ambulâncias do tipo UTI, com a presença de um médico, caso de Formiga e Oliveira. De acordo com ele, todos os chamados feitos pelo 192, serão concentrados na central de Divinópolis, onde um médico regulador fica responsável por destinar o tipo de ambulância e de onde irá partir o atendimento.

O Samu Oeste contará com 24 bases descentralizadas distribuídas em 23 municípios(duas em Divinópolis) e uma central de regulação em Divinópolis, para onde serão direcionadas todas as chamadas do telefone 192. A unidade será composta por médico regulador, condutor socorrista, técnico em enfermagem, psicólogo, farmacêutico, auxiliar de farmácia, técnico administrativo e enfermeiro. Cerca de 360 profissionais serão contratados por meio de concurso público já realizado. Serão 54 municípios integrados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, com população de aproximadamente 1,2 milhão de pessoas.