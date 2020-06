Um dos cartões-postais de Formiga, a estátua do Cristo Redentor, recebeu, nesta segunda-feira (22), uma “máscara simbólica”, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de usar o equipamento de proteção contra o novo coronavírus. A ação do Executivo visa educar os cidadãos quanto a este hábito preventivo, que é benéfico para todos.

Lei sancionada

Foi sancionada pela Administração Municipal a Lei 438/2020, que determina a obrigatoriedade, em Formiga, do uso de máscara de proteção individual durante o período de pandemia do novo coronavírus.

A proposta, elaborada pelo Legislativo formiguense, foi publicada no dia 19 de junho no Diário Oficial dos Municípios Mineiros. A lei dispõe que o uso da peça deve ser obedecido em espaços abertos ou de uso coletivo, em estabelecimentos comerciais, nos transportes coletivos, taxis ou veículos de aplicativo.