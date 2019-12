Em áudio enviado a um grupo de torcedores e vazado neste domingo, o presidente interino do Cruzeiro, José Dalai Rocha, revelou números preocupantes para provar a ‘situação catastrófica’ que vive o clube celeste. Ele afirmou que o “gasto” com a Toca da Raposa I em 2018 foi de R$ 51 milhões. O lucro das categorias de base no mesmo período, de acordo com Dalai, foi de R$ 2 milhões.

“E aí vem a comparação, por exemplo, com o rendimento do futebol de base. O Cruzeiro gasta o dobro. A Toca I fica em R$ 51 milhões/ano e o lucro ano passado foi de R$ 2 milhões. Do São Paulo, R$ 150 milhões, do Palmeiras, R$ 300 milhões, do Flamengo, R$ 200 milhões… É uma disparidade incrível. Isso deixa a gente para baixo”, admitiu.

Os números, segundo Dalai, foram retirados de um levantamento feito pela Ernst & Young, empresa de consultoria contratada pelo Cruzeiro no início de 2018. Todo o estudo teria sido arquivado pela gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá.

“Esse levantamento mostra a disparidade do Cruzeiro em dois setores antagônicos. Com relação ao custo de departamento médico, de profissionais, de diretoria, comparado com Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos, Inter, Grêmio, o Cruzeiro está lá em cima. O Cruzeiro paga quatro ou cinco vezes mais do que esses times”, revelou Dalai em outro trecho do áudio.