Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas no bairro Lava-Pés, em Bambuí, no sábado (17).

De acordo com a ocorrência, um policial militar à paisana, transitava pela rua Boa Vista, próximo à praça Jorge José da Silva, quando viu um menor comercializando drogas. Imediatamente, ele acionou os militares que estavam fazendo patrulhamento pela cidade.

Durante rastreamento, os militares avistaram o menor e, durante busca pessoal, foi localizado na cintura dele, um frasco plástico, contendo 25 pedras de crack, todas prontas para o comércio.

Também foram localizados nas roupas do suspeito, um aparelho celular de procedência duvidosa e R$60 em dinheiro provenientes da venda de drogas.

Os policiais foram até a residência do menor e no quarto dele, foi encontrada uma caderneta com várias anotações sobre comercialização de drogas.

O adolescente foi encaminhado para a delegacia, juntamente com todo material apreendido.