Um homem, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar, após furtar o aparelho celular do proprietário de uma barbearia, na Rua Alzira Torres, no Bairro Lava Pés, em Bambuí, na sexta (19).

Segundo informações da TV Bambuí, o proprietário narrou aos militares que o autor se aproveitou de um momento de distração vítima e furtou o aparelho celular que estava sobre a geladeira. Após o furto, o indivíduo saiu do local tomando rumo ignorado.

Após perceber o furto, a vítima, de 26 anos, chamou a PM e relatou o ocorrido. De imediato foram iniciadas diligências pelas imediações na tentativa de se localizar o indivíduo.

O homem foi encontrado e com ele estava o carregador do aparelho celular. Após parlamentação com o mesmo, o autor informou aos militares que havia escondido o aparelho celular em um lote vago.