Um homem de 34 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um VW/Fusca e uma Hilux, na rodovia BR-354, próximo à comunidade do Abacaxi, em Bambuí.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Formiga, testemunhas informaram que o condutor do Fusca, placa GWD-3415, de Bambuí, realizou uma manobra para entrar no sentido comunidade rural, momento em que colidiu com a camionete que efetuava uma manobra de ultrapassagem.

A Hilux, placa JMN-7901, de Arcos, colidiu com a lateral do Fusca e o arrastou por mais de 30 metros. Os veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia.