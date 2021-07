Homens armados renderam e roubaram aparelhos celulares, dinheiro e um veículo na noite desse domingo (4), de clientes de um bar no cruzamento das ruas Santos Dumont e 7 de Setembro, no Centro, em Bambuí.

Segundo informações do portal TV Bambuí, três criminosos, estando um deles armado, renderam os clientes de um bar e anunciaram o assalto. Os indivíduos exigiram que as vítimas entregassem dinheiro e celulares.

Além disso, um veículo VW Saveiro, de Bambuí, também foi roubado pelos criminosos.

De acordo com as vítimas, após o crime os indivíduos fugiram em alta velocidade pela Rua Santo Antônio e tomaram rumo ignorado.

De acordo com os militares, as características dos criminosos são; todos morenos, de estatura mediana e magros. Eles usavam máscara no rosto. A Polícia Militar de Bambuí foi acionada e segue em rastreamento.

Fonte: TV Bambuí