A Polícia Militar de Bambuí recebeu uma ligação de um funcionário de uma loja agrícola, nessa terça-feira (3), informando que criminosos haviam feito ele e sua família refém e roubaram produtos da loja na qual ele trabalha.

De acordo com a PM, as vítimas foram rendidas por criminosos armados e encapuzados assim que chegaram na residência, por volta das 19h30, de segunda-feira (2). Os criminosos queriam acesso ao galpão que armazenava produtos agrícolas e ao cofre da empresa.

Após render a família, eles obrigaram o pai da família a ir até a loja agrícola, prender os cachorros e desligar o sistema de segurança. Enquanto ele era levado pelos criminosos, a esposa e filho estavam sendo mantidos reféns dentro da residência.

Os suspeitos obrigaram que as vítimas informassem a senha de acesso ao cofre da empresa. Com acesso ao depósito e ao dinheiro que estava no cofre, os criminosos obrigaram a família a entrar na caminhonete das vítimas e as levaram até um local afastado da cidade. As vítimas foram mantidas reféns em meio a uma plantação de eucalipto.