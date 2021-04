Um homem, já identificado, fugiu do local de um acidente de trânsito na tarde desse sábado (03), na Rua Antônio Zeferino, próximo a ponte, no Bairro dos Campos, em Bambuí.

Testemunhas relataram que o condutor da caminhonete estaria possivelmente embriagado e por esse motivo fugiu.

Segundo informações de um dos ocupantes do Jeep Renegade, o motorista da caminhonete F250, de cor preta, seguia em alta velocidade sentido o Bairro Campos, quando em determinado momento acabou colidindo contra um Fiat Idea e posteriormente atingiu lateralmente o Jeep Renegade, o jogando para fora da pista. Após a colisão o condutor fugiu sem prestar socorro às vítimas.

No momento do acidente haviam duas pessoas na F250, sendo que uma delas estava na carroceria da caminhonete. Testemunhas contam que haviam latas de cerveja no interior do veículo.