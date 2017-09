Seis homens foram presos por tráfico de drogas na cidade de Bambuí. Dois em uma ocorrência registrada na quarta-feira (27) e quatro nesta sexta-feira (29).

De acordo com informações da Polícia Militar da cidade, militares avistaram dois cidadãos em atitudes suspeitas no bairro Lava-Pés, na quarta-feira.

Quando perceberam a aproximação da viatura, eles arremessaram uma sacola plástica em um matagal.

Na sacola haviam 69 pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio. Durante busca pessoal,foi constatadoque os suspeitos têm passagens pela polícia, sendo um homem de 37 anos e outro de 38.

Com eles, foram encontrados e apreendidos R$50,em dinheiro, dois celulares e uma lanterna. Os indivíduos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Formiga, juntamente com o material apreendido.

Já nesta sexta-feira, os policiaisavistaram um adolescente, de 14 anos, saindo da casa de um homem que tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Ele estava com um embrulho plástico e quando viu os policiais, jogou o embrulho no chão fugindo do local.

No embrulho havia um tablete de maconha e um pino de cocaína.

Durante buscas na residência, foram encontrados e apreendidos outros cinco pinos de cocaína, além de telefones e R$79 em dinheiro de origem duvidosa. Quatro pessoas, entre 27 e 36 anos, foram presas e conduzidas à delegacia.