Nesta terça-feira (05), vai ao ar mais um capítulo de “Bom Sucesso”, novela da Globo escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm.









































Leia também: Marcos e Paloma viajam juntos para Búzios em “Bom Sucesso”

Alberto (Antonio Fagundes) já tinha sonhado com Nana (Fabiula Nascimento) e Paloma (Grazi Massafera) trabalhando juntas, quando a protagonista imagionou um vestido para Alice e a editora da Prado Monteiro o desenhou a pedido da filha. O resultado surpreendeu Alberto.

Leia também:Sandy e Junior anunciam DVD em comemoração à turnê conjunta

E assim, para alavancar as vendas na editora de ” Bom Sucesso “, Alberto pensa em fazer um projeto especial com sua filha e Paloma, unindo o talento de desenhista de uma com o de estilista da outra. Será que elas vão aceitar essa parceria ?