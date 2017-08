No dia 22 de dezembro de 2015 foi inaugurado em Formiga, o prédio construído para abrigar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Sem condições financeiras para oferecer o atendimento previsto para a unidade, segundo critérios do Ministério da Saúde, a sede do Pronto Atendimento Municipal (PAM) foi transferida para o prédio, onde funciona até hoje.

Mas, segundo a administração municipal, essa situação mudará em breve. O Ministério da Saúde fez algumas exigências para que a transição seja finalizada e 100% delas já estão concluídas. A equipe técnica da Secretaria de Saúde realizou diversas adequações para que o objetivo fosse alcançado. Uma delas foi a assinatura de termo de compromisso firmando que a unidade funcionará 24 horas e sete dias por semana ininterruptamente.

Outras questões preconizadas pelo Governo Federal foram referentes à produção de nova identidade visual que segue os padrões do Ministério da Saúde, a criação de projetos de educação continuada e permanente (desenvolvidos em parceria com o Cecof), instalação de placas de trânsito indicando o caminho até a unidade e até o pleno funcionamento do Samu na cidade, entre outros quesitos técnicos.

Com a mudança, o município receberá mais recursos para manter o atendimento na cidade. “É um trabalho muito complexo e que foi desenvolvido com maestria e muito cuidado pela equipe técnica responsável. Desde o início do ano, temos a transição de PAM para UPA como uma das principais prioridades. Agora, com todas as adequações finalizadas, só temos que esperar para podermos comemorar”, disse o secretário de Saúde, José Geraldo Pereira.

A transição já foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde de Formiga e pela Comissão Intergestora Regional (Cira). Todos os dados e informações sobre a transição também já estão atualizados no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (Saips) do Ministério da Saúde. O próximo passo agora é a aprovação da Comissão Integrada Bipartite (Cib).

A reunião com os membros da Cib será realizada no dia 17 deste mês e a expectativa é de que até o dia 31 próximo, a administração municipal entregue uma UPA 100% funcional à população formiguense.

Nesta fase final, o município receberá também uma verba no valor de R$350 mil para repor recursos municipais gastos durante as obras de construção do prédio onde funciona o atual PAM.

Outras melhorias

Desde o início do ano foram feitas diversas melhorias no PAM, além do que exige o Ministério da Saúde. “Temos que pensar no melhor para os usuários, não só no que é solicitado pelo Governo Federal. Temos sempre que pensar em evoluir e melhorar mais a cada dia”, explicou o secretário. O PAM hoje conta com televisores nos leitos, divisórias na recepção, salas de coleta para exames e eletrocardiograma, entre outras coisas.