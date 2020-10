A Polícia Civil prendeu em flagrante um jovem, de 22 anos, suspeito de cometer crimes de estelionato e uso de documento falso.

O fato ocorreu em Campo Belo, e o suspeito foi encontrado na cidade de Boa Esperança. Segundo apurado, um senhor, de 78 anos, foi vítima do investigado, que se passou por funcionário de uma instituição bancária, dizendo, por meio de uma ligação telefônica, que o cartão do idoso havia sido clonado.

A vítima foi orientada a colocar o cartão, com a senha anotada, em um envelope, pois o representante do banco passaria na residência dele para recolher o material e dar prosseguimento ao cancelamento do cartão. Posteriormente, um indivíduo bem vestido foi até a casa do idoso buscar o envelope. Já no dia seguinte, a filha do senhor verificou, junto ao pai, que havia sido sacada a quantia aproximada de R$ 14 mil da conta dele.

A partir das investigações, foi possível identificar o suspeito e localizá-lo em um hotel na região central de Boa Esperança. Durante a abordagem, o investigado apresentou um documento falso aos policiais civis. Com ele foram encontradas seis máquinas de cartão e o cartão bancário do idoso.