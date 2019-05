A central de regulação do Samu Oeste recebeu um chamado na tarde desse sábado (25), para atendimento de um capotamento de uma carreta, próximo ao FrigoMinas, em Campo Belo. O socorro empenhou duas unidades para atendimento das vítimas.

Segundo o Samu, duas vítimas estava presas as ferragens e uma terceira tinha sido socorrida por terceiros para o hospital.

O Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionado para fazer a retirada das duas vítimas das ferragens. O Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros de Varginha também deu apoio no atendimento da ocorrência.

De acordo com o Samu, a primeira vítima a ser retirada das ferragens foi o motorista de 29 anos. Ele estava consciente e se queixava de dores noa lado direito do corpo. A segunda vítima, um homem, de 39 anos, estava consciente, com um corte no supercílio direito e queixando dor no joelho direito. Os dois foram socorridos para hospitais em Campo Belo.

Ele foi encaminhado para a UPA de Campo Belo pela USA.