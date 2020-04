Em carta, Ronaldo Granata, conselheiro e ex-vice do Cruzeiro na gestão Wagner Pires de Sá, comunicou que será candidato à presidência do clube na eleição do próximo dia 21 de maio. Ele relata no pronunciamento pelo ‘sim’ que foi impedido de opinar quando esteve na antiga administração e que planeja passar o Cruzeiro a limpo, fazendo um choque de gestão e eliminando privilégios.

“Venho trazer algo que ninguém teve coragem até hoje, choque de gestão e corte de cabides de empregos, resgatar a credibilidade da instituição Cruzeiro e a confiança do nosso maior patrimônio, o torcedor cruzeirense”, aponta Granata.

O postulante ao cargo de presidente do Cruzeiro afirma ainda que vai se pautar por uma campanha livre de qualquer acordo com antigos dirigentes da Raposa.

“Venho para mostrar e passar o Cruzeiro a limpo, sem apoio de ex-presidentes nem acordos e negociações de cargos com pessoas que estão saqueando o Cruzeiro há décadas”, declara.