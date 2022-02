O senador Rodrigo Pacheco, reconhecendo a capacidade de liderança assim como o desempenho político-administrativo do prefeito, Eugênio Vilela, nesta semana oficializou o convite ao chefe do Executivo de Formiga para que ele seja o candidato do grupo a concorrer a uma vaga de deputado estadual, representando bom número de municípios desta região.

A reportagem ouviu Eugênio, que confirmou o convite e assim se expressou: “recebo com bom grado o convite e, obviamente, estou estudando a possibilidade de aceitá-lo ou não. Entendo que há anos Formiga carece de um representante ativo na Assembleia Legislativa estadual e penso que esta pode sim, ser a oportunidade de suprirmos esta lacuna. Como cidadão, exercendo a função de vereador ou como agora, na condição de prefeito reeleito, é claro, sempre me coloco a serviço dos interesses de nossa comunidade. Vou ouvir o grupo que me apoia, assim como a nossos munícipes e, quem sabe, encare mais esta empreitada! Acima de meus interesses, em primeiríssimo lugar, estão os do município a quem sirvo com muito orgulho e empenho”.

A reportagem também apurou que no início da próxima semana, em reunião em Brasília, Eugênio poderá, ou não, dar o sim ao convite do senador.

O último representante formiguense, eleito para exercer o cargo de deputado estadual foi Eduardo Brás, no mandato 91/95.