Quase um terço da Série B já foi disputada, e o Cruzeiro ainda busca reforços para a disputa da competição. Vivendo o ano de maior reformulação de uma história quase centenária e com uma crise financeira sem precedentes, acumulando quase R$ 1 bilhão em dívidas, o clube já contratou quase dois times de reforços, sendo que alguns até já foram embora da Toca da Raposa.

Contando com Matheus Índio e Giovanni Piccolomo, que chegaram a Belo Horizonte na última semana, o Cruzeiro chega a 21 aquisições, sem contar atletas que voltaram de empréstimo. As duas últimas contratações acertaram todos os detalhes com a Raposa, mas ainda aguardam o clube resolver a pendência na Fifa para serem registrados.

Emprestado pelo Palmeiras (pela segunda vez), o atacante Iván Angulo também está nessa situação, mas já foi contado como reforço em março, quando chegou pela primeira vez. No fim de julho, ele retornou ao Palmeiras, a pedido de Luxemburgo, mas não foi aproveitado e, em breve, ficará novamente à disposição da Raposa. Depende também da liberação da Fifa.

Somente goleiros não foram contratados pelo Cruzeiro, até pela soberania de Fábio no setor. Meias e atacantes, com seis caras novas em cada posição, foram os setores mais reforçados. Apenas dois zagueiros e dois volantes chegaram à Toca