Redação Últimas Notícias

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) abriu consulta pública em seu site para conhecer a opinião dos mineiros sobre a Proposta de Emenda à Constituição do Estado – PEC 52.

A proposta é de autoria do deputado Professor Cleiton/PSB e visa garantir a inclusão da Bacia do Rio Grande e o Reservatório de Furnas entre as unidades tombadas para fins de conservação e declaração de monumentos naturais, garantindo assim, o estabelecimento da conta mínima, 762 para o Lago de Furnas. Para realizar esse tombamento, a matéria altera o artigo 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual e feito isso, fica definitivamente viabilizado o multiuso das águas, que formam o chamado Mar de Minas.

Até às 17h desta sexta-feira (9), dos 7445 votos computados, apenas 10 são de pessoas que se posicionaram contra a proposta, o que corresponde 0,134 das opiniões. Centenas de comentários de apoiadores da #pecdefurnas também constam na página.