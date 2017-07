Agentes de Controle de Endemias de Córrego Fundo promoveram um mutirão para cobertura de caixas d’água e recolhimento de pneus para prevenção à dengue e demais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A ação ocorreu em parceria com a secretaria de Obras.

De acordo com a supervisora do departamento de Vigilância em Saúde, Laudenice Aparecida Leal, a cobertura das caixas d’água, fez parte de uma ação de mobilização social, e objetivou colocar uma tela para cobrir os reservatórios de água de casas que estavam sem tampa. A medida visa prevenir que o mosquito encontre locais propícios para reprodução.

“A equipe de Controle de Endemias está realizando periodicamente ações para eliminação de criadouros do mosquito transmissor da dengue como, por exemplo, a retirada de pneus de borracharias e oficinas destinando-os para empresas que irão reaproveitar este material”, comentou Laudenice. Além de atividades de inspeção, eliminação e tratamento dos focos dos mosquitos, o setor realiza ainda ações de orientação e promoção da saúde da população, bem como de prevenção de doenças causadas por vetores como dengue, zika vírus e chikungunya.

A supervisora do departamento de Vigilância em Saúde comentou que a equipe vem se empenhando e intensificando as ações de prevenção, para eliminar os casos de dengue no município e informou que, neste ano, foram registrados dois casos suspeitos da doença.

A equipe de Controle de Endemias destacou a importância de a população fazer a sua parte no combate ao mosquito. “O trabalho em equipe de cada cidadão, em parceria com a secretaria de Saúde e o setor de controle de endemias, promoverão saúde e bem-estar a todos munícipes”.

Ação no município

No terceiro ciclo de combate de endemias, correspondente aos meses de maio e junho deste ano, a equipe conseguiu a cobertura de 94% das 3.513 residências do município, promovendo ações preventivas e de orientação. A meta mínima para ser cumprida é de 80%. Para a secretária de Saúde, a atuação da equipe de endemias foi de destaque e faz toda a diferença na promoção da saúde em Córrego Fundo.