A prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão, participou nessa quarta-feira (9) de uma solenidade na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para recebimento de uma Academia ao Ar Livre que será implantada na praça do bairro Floresta. A solenidade foi presidida pelo governador do Estado, Fernando Pimentel, com a presença do secretário Estadual de Esportes, Arnaldo Gontijo.

Segundo informações da prefeita, “é um compromisso honrado para com a comunidade. Nossa administração está muito empenhada em investir no esporte e qualidade de vida. A academia ao ar livre é um importante recurso para o município, no cuidado com a saúde e prevenção de doenças. Se bem aproveitado pela população, pode favorecer a todos”.

Dentre as vantagens destes equipamentos, está sua implantação em ambiente agradável, bem como os aparelhos que ajudam a trabalhar a força muscular e a ativar as articulações.