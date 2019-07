O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Córrego Fundo abriu nesta segunda-feira (15) as inscrições para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

As vagas serão oferecidas para novos integrantes e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 deste mês

De acordo com a Prefeitura da cidade, atualmente, o Cras oferece grupos de convivência para terceira idade, o grupo Melhor Idade “Estrela do Amanhã”, para mulheres, o “Viva Mulher”, além do grupo de crianças e jovens.

Os grupos são organizados por faixas etárias, da seguinte forma: Viva Mulher – mulheres a partir de 18 anos; Melhor Idade – Homens e mulheres, a partir de 59 anos, e crianças e jovens, com idade de 2 anos a 17 anos.