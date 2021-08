Redação Últimas Notícias

O que restou do jequitibá bicentenário que ornou durante alguns séculos a região onde há alguns anos surgiu o logradouro público denominado Parque Chico Mendes – popularmente conhecido como ‘Parque do Jequitibá’, esta semana, por ação de vândalos, sofreu mais um atentado.

O fogo, que algum irresponsável ateou na área que circunda as edificações inauguradas em 2013, atingiu em cheio os troncos principais da velha árvore que, ainda preservados, no aguardo de recursos para, segundo a intenção do atual secretário de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues de Oliveira, seriam reaproveitados de alguma forma com a transformação em móveis, em alguns “mimos” e até mesmo, em tamanho maior, numa peça artística instalada numa espécie de memorial a ser erguido ali mesmo.

Fotos: divulgação Decom

