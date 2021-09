O empresário, de 32 anos, negou que tenha agredido o segurança Edson Carlos Ribeiro, de 42 anos, que morreu durante um evento em Divinópolis. A informação é do delegado da Polícia Civil Renato Alves da Fonseca durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (27).

De acordo com o responsável pelas investigações, há versões contraditórias e será feito o levantamento sobre o que ocorreu entre o investigado e o segurança.

“O investigado, no depoimento assistido pelo advogado, nega qualquer agressão física contra a vítima e que tenha dito algo pejorativo com relação à pessoa da vítima. Ele alega que estava participando desta festa e tomou conhecimento da prisão por seguranças que lá trabalhavam e, posteriormente, o acionamento da polícia. Somente na delegacia tomou conhecimento da suspeita contra sua pessoa”, disse o delegado.

O homem teve a prisão preventiva decretada nesse domingo (26) após uma audiência de custódia. Conforme registrado no Boletim de Ocorrência (B.O) da Polícia Militar, testemunhas disseram que o segurança chamou a atenção do empresário, que teria se irritado com a situação. Em seguida, o rapaz o agrediu com golpe usando um soco-inglês. Edson não resistiu e morreu no local.