Em “A Dona do Pedaço”, parece que Jô (Agatha Moreira) não cansa de mentir! Depois de ter confessado para Amadeu (Marcos Palmeira) que realmente matou Jardel (Duio Botta), o namorado dele, e que tentou matar Téo (Rainer Cadete), a moça mentirá mais uma vez.

arrow-options Reprodução/TV Globo Jô (Agatha Moreira)





Já presa em ” A Dona do Pedaço “, a filha de Maria da Paz (Juliana Paes) afirmará em seu depoimento oficial que é inocente e que não matou ninguém, na maior cara de pau.

É claro que isso não funcionará por muito tempo, já que a polícia possui as fotos que provam que Jô matou os dois rapazes, além do testemunho de Téo , que ainda está hospitalizado. Será que mesmo assim ela continuará mentindo para todos em ” A Dona do Pedaço “?